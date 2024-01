Na eni strani pozivi 'morilcem', na drugi vzhičena množica

V prid zagovornikom pravic živali, je lokalno sodišče leta 2022, prepovedalo izvajanje bikoborb za nedoločen čas. S tem so postavili piko na prakso, ki izvira že iz 16. stoletja in razjezili mnoge zagovornike bikoborb. In po skoraj dveh letih, je zdaj vrhovno sodišče, to odločitev prejšnji mesec razveljavilo, piše Al Jazeera.

Skupine za zaščito pravic živali so v zadnjih letih v Mehiki požele precej uspehov, medtem ko so privrženci bikoborb ostali praznih rok. V zveznih državah, kot so Sinaloa, Guerrero, Coahuila, Quintana Roo in Guadalajara denimo bikoborbe še potekajo, a so močno omejene. Rančarji in ljubitelji bikoborb so pritožujejo, češ da take prepovedi vplivajo na njihove pravice in ogrožajo več tisoč delovnih mest. Bikoborbe naj bi jim namreč letno prinesle okoli 400 milijonov dolarjev, nacionalno združenje rejcev bojnih bikov pa ocenjujejo, da bikoborbe zagotavljajo več kot 200.000 delovnih mest.

Poleg Mehike se bikoborbe odvijajo še v Ekvadorju, Španiji, Kolumbiji, Franciji, Peruju, Venezueli in na Portugalskem.