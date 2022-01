Na ESČP lani več tožb proti Sloveniji

Sodišče je lani v povezavi s Slovenijo izreklo dve sodbi v sedmih primerih, kar je več kot leto pred tem, ko je odločilo v štirih primerih. V obeh sodbah je ugotovilo najmanj eno kršitev evropske konvencije o človekovih pravicah. Šlo je za kršitve pravice do učinkovitega pravnega sredstva in zaščite lastnine. V Strasbourgu so lani zavrnili ali kot nedopustne razglasili 172 primerov proti Sloveniji, predlani 174.