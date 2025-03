Med najbolj iskanimi ubežniki tudi Slovenec in Poljak, ki ga išče Slovenija

Cilj Evropske mreže skupin za aktivno iskanje ubežnikov (ENFAST) je povečati varnost v Evropski uniji, in sicer tako, da čim hitreje izsledijo in aretirajo mednarodno iskane kriminalce, ki so storili huda kazniva dejanja. V mrežo so vključeni policisti iz 39 držav, ki so na voljo 24 ur na dan in lahko, ko dobijo kakšen namig, takoj ukrepajo.

S pomočjo programa ENFAST policisti na leto aretirajo okoli 400 hudih storilcev kaznivih dejanj, za namige o nekaterih od njih pa ponujajo celo nagrade. Na spletni strani je zapisano opozorilo, da so vsi s seznama nevarni. "Ne približujte se jim! Vse informacije, ki jih imate o teh osebah, sporočite prek te spletne strani ali se obrnite na katero koli policijsko postajo," je zapisano.

Slovenca iščejo zaradi goljufij, Poljaka zaradi posilstva

Na seznamu je tudi 61-letni Janko Lavrič, rojen v Novem mestu, ki ga iščejo zaradi goljufij. "Tudi takšnih, ki škodijo finančnim interesom Evropskih skupnosti v smislu konvencije z dne 26. julija 1995 o zaščiti finančnih interesov evropskih skupnosti," piše Europol.

Obsojen naj bi bil za več kaznivih dejanj poslovne goljufije, iščejo pa ga že od avgusta 2024, odkar se po prekinitvi ni vrnil na prestajanje kazni.

Visok naj bi bil približno 185 centimetrov, govoril pa naj bi slovensko, angleško, nemško, rusko in srbohrvaško.