Na evakuacijskem letu na svet privekala deklica

Evakuacijski let z afganistanskimi državljani, ki so sodelovali z zahodnimi silami, je v Veliki Britaniji pristal s potnikom več kot je bilo predvideno. Med letom je namreč na svet privekala deklica, 26-letni Soman Noori pa je pri porodu okoli 10.000 metrov nad tlemi pomagalo kar kabinsko osebje družbe Turkish Airlines. Soman, afganistanska državljanka, in njen 30-letni mož sta bila sprva evakuirana iz Kabula v Dubaj v Združenih arabskih emiratih, kjer sta nato ujela še let za Birmingham.

Čeprav na krovu ni bilo zdravnika, se je vse srečno končalo. "Deležni smo različnih usposabljanj, med katerimi je tudi porod. Na današnjem letu smo imeli potnico, ki je povedala, da je noseča in da ima bolečine. Posredovala je celotna ekipa in na koncu je na svet privekala zdrava, čudovita deklica," je povedala stevardesa. Deklico je par, za katerega je to tretji otrok, poimenoval Havva, ekipa pa je staršem izročila tudi darilo za dojenčka - kuverto z denarjem in sporočilom - "naj ti bog da rasti ob starših, to pa je majhno darilo stricev ". Letalo je končno destinacijo doseglo po preventivnem postanku v Kuvajtu, poroča Reuters, tako mati kot otrok pa se počutita dobro.