Na Evboji spet zagorelo

Pri gašenju požara sodelujejo dve gasilski letali in dva gasilska helikopterja ter gasilci s 15 vozili, so sporočile tamkajšnje oblasti. Gašenje sicer otežuje močan veter, ki bi morda lahko znova razpihal tudi požare, ki so jih že ukrotili in pogasili.

Sever tega otoka je v minulih dveh tednih prizadelo več uničujočih požarov, v katerih je zgorelo več kot 50.000 hektarjev površine. Veliko škodo so požari povzročili tudi na polotoku Peloponez in na območju severno od Aten. Skupaj naj bi zgorelo več kot 90.000 hektarjev površine, uničenih je bilo tudi več stavb. Grškim gasilcem so na pomoč priskočili kolegi iz drugih evropskih držav.