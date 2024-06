Na evropskih volitvah osvojila mandat in imuniteto, zdaj izpuščena iz pripora

Ilaria Salis je na nedavnih evropskih volitvah kandidirala na listi italijanske Zveze zelenih in levice in bila izvoljena. Njen odvetnik je nemudoma zaprosil pristojne organe, da jo zato izpustijo. Njen oče pa je danes odpotoval po njo, da bo lahko v ponedeljek praznovala svoj 40. rojstni dan skupaj z družino, še poroča italijanska tiskovna agencija Ansa .

Sojenje se je na Madžarskem začelo maja in se bo nadaljevalo septembra. Tožilstvo trdi, da je 39-letna osnovnošolska učiteljica in samooklicana antifašistka iz Monze v madžarsko prestolnico odpotovala z jasnim namenom, da izvede napade na pripadnike skrajne desnice in s tem ovira njihovo zborovanje.

Salisova obtožbe zanika in trdi, da jo preganjajo zaradi njenih političnih prepričanj. Grozi ji do 11 let zapora, po navedbah njenega očeta pa tudi do 24 let za poskus umora.

Italijanski mediji so primeru posvetili precej pozornosti, potem ko so januarja objavili njene fotografije, kako so jo z rokami v lisicah in nogami v okovih pripeljali na tamkajšnje sodišče. Madžarske oblasti so neprimerno obravnavo v zaporu zanikale.