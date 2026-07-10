Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

V avtomobilu v Romuniji našli mrtvega Hrvata

Bukarešta, 10. 07. 2026 12.53 pred 9 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
Festival Beach, Please!

Turista iz Hrvaške, ki je s sinom prišel na festival 'Beach, Please!', so našli mrtvega v avtomobilu v obmorskem letovišču na romunski obali Črnega morja Costinestiju. Ekipa nujne medicinske pomoči je začela oživljanje, vendar postopki niso bili uspešni.

54-letni turist je v Romunijo prispel pred dvema dnevoma in bil nastanjen v hotelu v Costinestiju. V četrtek zvečer, malo pred polnočjo, je več mladih obvestilo ekipo žandarmerije (vojaško organizirane varnostne službe), ki je patruljirala pri vhodu na festival 'Beach, Please!', da je v avtomobilu moški, ki je videti nezavesten, poroča romunski Stirile ProTV. Žandarji so informacijo potrdili in poklicali zdravstveno ekipo, ki se je nahajala v bližini.

Začeli so s postopki oživljanja, vendar so moškega kmalu razglasili za mrtvega. Njegovo truplo so prepeljali v mrtvašnico, kjer bo v nadaljevanju opravljena obdukcija, njeni rezultati pa bodo pojasnili vzrok smrti. Za zdaj ni izključena nobena možnost – od srčnega infarkta do zaužitja zdravil ali pijač z morebitnimi škodljivimi učinki, poroča romunski spletni portal.

Festival Beach, Please!
Festival Beach, Please!
FOTO: X

Pripotoval je s sinom

Policija je bila obveščena in je začela preiskavo zaradi suma povzročitve smrti iz malomarnosti. Preiskovalci navajajo, da je turist v Costinesti pripotoval skupaj s svojim 17-letnim sinom. Kot kaže, sta skupaj šla na festival "Beach, Please!", ki je eden največjih evropskih festivalov hiphopa, trapa in urbane glasbe.

Mladoletnika so prevzeli uslužbenci službe za varstvo otrok, kjer bo ostal, dokler v Constanto iz Hrvaške ne prispe nekdo iz njegove družine. Oblasti so stopile v stik z otrokovo materjo, Generalni inšpektorat za priseljevanje pa ji bo pomagal čim hitreje pripotovati v Romunijo.

smrt hrvat festival romunija

Po eksplozijah v Damasku prijeli več osumljencev, povezanih z IS

24ur.com Pri Primoštenu našli truplo utopljenega Slovenca
24ur.com Tragedija: slovenska družina umrla ob strmoglavljenju helikopterja v Italiji
24ur.com V potopljeni BiH tudi slovenski reševalci: na Buturović Polju našli eno truplo
24ur.com Blizu Poreča v morju našli truplo 77-letnega Slovenca
24ur.com Pogrešanega planinca našli mrtvega, poškodovanih več članov reševalne ekipe
24ur.com Mati in sin naj bi umrla pred enim tednom: v vozilu našli parkirni listek
24ur.com Po smrti 61-letnika z Gorenjske: kaj bo ugotovil preiskovalec letalskih nesreč?
Priporoča
  • Vrtni ležalnik
  • bazen
  • sencnik
  • cistilnik
  • Klima Camping
  • paviljon
  • ventilator
  • zar
  • kosilnica
  • lounge set
  • nosilec
  • katalog
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Tako očarljive so štiri hčerke Matta Damona: redko jih pokaže v javnosti, zdaj so navdušile vse
Le 30 minut iz Ljubljane: Skriti raj s sedmimi slapovi, za katerega mnogi Slovenci ne vedo
Le 30 minut iz Ljubljane: Skriti raj s sedmimi slapovi, za katerega mnogi Slovenci ne vedo
Ali naj dojenček na plaži nosi kopalke?
Ali naj dojenček na plaži nosi kopalke?
Vsi govorijo o Haalandovi sestri: Videti je kot njegova dvojčica
Vsi govorijo o Haalandovi sestri: Videti je kot njegova dvojčica
zadovoljna
Portal
3 znamenja, ki bodo to poletje doživela največje spremembe
Najpogostejša poletna težava, o kateri ženske redko govorimo
Najpogostejša poletna težava, o kateri ženske redko govorimo
To so kavbojke, ki jih lahko nosimo tudi v poletnih mesecih
To so kavbojke, ki jih lahko nosimo tudi v poletnih mesecih
Tako globokega izreza nismo videli že dolgo
Tako globokega izreza nismo videli že dolgo
vizita
Portal
Večina ljudi dela isto napako po kosilu, zaradi katere je prebava počasnejša
Navade, ki po mnenju strokovnjakov prispevajo k daljšemu in bolj zdravemu življenju
Navade, ki po mnenju strokovnjakov prispevajo k daljšemu in bolj zdravemu življenju
Zakaj smo v vročini bolj razdražljivi, pozabljivi in manj produktivni?
Zakaj smo v vročini bolj razdražljivi, pozabljivi in manj produktivni?
Zakaj je kožni rak najpogostejši rak na svetu? Odgovor se skriva v naših vsakodnevnih navadah
Zakaj je kožni rak najpogostejši rak na svetu? Odgovor se skriva v naših vsakodnevnih navadah
cekin
Portal
Pri 60 je pustil dobro plačo in začel znova – razlog vas lahko preseneti
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
Če želite višjo plačo, začnite razvijati te veščine
Če želite višjo plačo, začnite razvijati te veščine
Koliko res stane stanovanjski kredit? Skriti stroški lahko nanesejo več tisoč evrov
Koliko res stane stanovanjski kredit? Skriti stroški lahko nanesejo več tisoč evrov
moskisvet
Portal
Nova ljubezen? Mbappé naj bi ljubil špansko igralko
E-kolesa povezana z novim vzorcem hudih poškodb: strokovnjaki opozarjajo na nevaren trend
E-kolesa povezana z novim vzorcem hudih poškodb: strokovnjaki opozarjajo na nevaren trend
Tudi pri 54 letih buri domišljijo: Lepota, ki temelji na samozavesti
Tudi pri 54 letih buri domišljijo: Lepota, ki temelji na samozavesti
Resnica o AI: Zakaj umetna inteligenca ni nikoli popolnoma nevtralna
Resnica o AI: Zakaj umetna inteligenca ni nikoli popolnoma nevtralna
dominvrt
Portal
Nenavaden trik za ohranjanje knjižne zbirke: Ko knjiga potrebuje mraz
Pripravite čaj iz bananinih olupkov ter z njim zalijte sobne rastline
Pripravite čaj iz bananinih olupkov ter z njim zalijte sobne rastline
Tudi vi pekače hranite v pečici? Preberite, zakaj tega ne bi smeli početi
Tudi vi pekače hranite v pečici? Preberite, zakaj tega ne bi smeli početi
Zakaj ljudje obešajo lovor pri vhodnih vratih – preprost domač trik
Zakaj ljudje obešajo lovor pri vhodnih vratih – preprost domač trik
okusno
Portal
To je napaka, zaradi katere krompirjeva solata pogosto nima pravega okusa
Skuhajte jih danes, jutri bodo še boljše: 7 jedi za vroče poletne dni
Skuhajte jih danes, jutri bodo še boljše: 7 jedi za vroče poletne dni
Ena najbolj sočnih domačih sladic, ki jo boste zagotovo večkrat pripravili
Ena najbolj sočnih domačih sladic, ki jo boste zagotovo večkrat pripravili
Pozabite na klasične polnjene paprike – ta različica je prava poletna uspešnica
Pozabite na klasične polnjene paprike – ta različica je prava poletna uspešnica
voyo
Portal
Otok ljubezni
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Ja, Chef!
Ja, Chef!
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804