V avtomobilu v Romuniji našli mrtvega Hrvata

54-letni turist je v Romunijo prispel pred dvema dnevoma in bil nastanjen v hotelu v Costinestiju. V četrtek zvečer, malo pred polnočjo, je več mladih obvestilo ekipo žandarmerije (vojaško organizirane varnostne službe), ki je patruljirala pri vhodu na festival 'Beach, Please!', da je v avtomobilu moški, ki je videti nezavesten, poroča romunski Stirile ProTV. Žandarji so informacijo potrdili in poklicali zdravstveno ekipo, ki se je nahajala v bližini.

Začeli so s postopki oživljanja, vendar so moškega kmalu razglasili za mrtvega. Njegovo truplo so prepeljali v mrtvašnico, kjer bo v nadaljevanju opravljena obdukcija, njeni rezultati pa bodo pojasnili vzrok smrti. Za zdaj ni izključena nobena možnost – od srčnega infarkta do zaužitja zdravil ali pijač z morebitnimi škodljivimi učinki, poroča romunski spletni portal.