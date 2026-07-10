V avtomobilu v Romuniji našli mrtvega Hrvata

54-letni turist je v Romunijo prispel pred dvema dnevoma in bil nastanjen v hotelu v Costinestiju. V četrtek zvečer, malo pred polnočjo, je več mladih obvestilo ekipo žandarmerije (vojaško organizirane varnostne službe), ki je patruljirala pri vhodu na festival 'Beach, Please!', da je v avtomobilu moški, ki je videti nezavesten, poroča romunski Stirile ProTV. Žandarji so informacijo potrdili in poklicali zdravstveno ekipo, ki se je nahajala v bližini.
Začeli so s postopki oživljanja, vendar so moškega kmalu razglasili za mrtvega. Njegovo truplo so prepeljali v mrtvašnico, kjer bo v nadaljevanju opravljena obdukcija, njeni rezultati pa bodo pojasnili vzrok smrti. Za zdaj ni izključena nobena možnost – od srčnega infarkta do zaužitja zdravil ali pijač z morebitnimi škodljivimi učinki, poroča romunski spletni portal.
Pripotoval je s sinom
Policija je bila obveščena in je začela preiskavo zaradi suma povzročitve smrti iz malomarnosti. Preiskovalci navajajo, da je turist v Costinesti pripotoval skupaj s svojim 17-letnim sinom. Kot kaže, sta skupaj šla na festival "Beach, Please!", ki je eden največjih evropskih festivalov hiphopa, trapa in urbane glasbe.
Mladoletnika so prevzeli uslužbenci službe za varstvo otrok, kjer bo ostal, dokler v Constanto iz Hrvaške ne prispe nekdo iz njegove družine. Oblasti so stopile v stik z otrokovo materjo, Generalni inšpektorat za priseljevanje pa ji bo pomagal čim hitreje pripotovati v Romunijo.
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