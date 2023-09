Na festivalu v Španiji bik do smrti zabodel moškega

Incident se je zgodil v soboto v mestu Pobla de Farnals blizu Valencie. Moškega je bik z rogom zabodel v bok. Prepeljali so ga v bolnišnico, kjer je pozneje umrl, poroča Sky News.

Tradicionalni teki pred biki vsako leto potekajo v številnih krajih v Španiji. Čeprav ostajajo priljubljeni, aktivisti ves čas opozarjajo, da so tovrstne prireditve nevarne in krute do živali. Morebitna prepoved tekov pred biki je tako vsakoletna tema razprav.