Na Filipinih izpod plazu po več kot 48 urah rešili majhna otroka

Predsednik filipinskega Rdečega križa Richard Gordon pa je sporočil, da so otroka že prepeljali v bolnišnico, kjer bodo opravili nujne zdravstvene preglede. Gordon se je reševalcem zahvalil, da po uničujočem plazu "v času obupa prinašajo upanje".

Po navedbah predstavnika pokrajinskega urada za nesreče Edwarda Macapilija so morali reševalci, da bi se prebili do otrok, z rokami odstraniti debelo plast materiala, ki jo je v mestecu Maco v provinci Davao De Oro, skoraj 1000 kilometrov južno od prestolnice Manila, nasul uničujoč plaz.

Reševalci so na območju plazu do sedaj odkrili 15 trupel in poškodovanih 31 ljudi. Po navedbah oblasti svojci na območju še vedno pogrešajo 110 ljudi.

Plaz se je sprožil v torek zvečer blizu rudnika zlata v kraju Maco v pokrajini Davao de Oro na otoku Mindanao. Pod seboj je pokopal rudarsko vas na goratem območju, zasul pa je tudi dva avtobusa z delavci iz rudnika, ki sta bila v tistem času v bližini.

Severovzhodni monsun in nizek tlak sta na južnem filipinskem otoku Mindanao od konca januarja prinesla obilne padavine, kar je po podatkih nacionalne agencije za nesreče povzročilo poplave in zemeljske plazove. V njih je umrlo najmanj 16 ljudi, več kot 812.000 ljudi je bilo prizadetih, vključno s skoraj 400.000, ki so morali zapustiti domove.