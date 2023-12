Potres na Filipinih: zaradi možnosti cunamija odredili evakuacije, tudi za del Japonske

Na omrežju X so zapisali, da zaradi potresa pričakujejo valove, ki bodo za več kot en meter presegali normalne plime, in prebivalce priobalnih območij v dveh provincah pozvali k umiku na višje ležeče kraje in v notranjost, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pacifiški center za opozarjanje pred cunamiji je sporočil, da pričakuje, da bodo valovi cunamija zadeli južne Filipine ter dele Indonezije, Palaua in Malezije.