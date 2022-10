Na Filipinih po zemeljskih plazovih in poplavah že skoraj 100 smrtnih žrtev

"Operacijo smo preusmerili z iskanja in reševanja na pobiranje trupel, saj so možnosti za preživetje sedaj skoraj nične," je dejal vodja civilne zaščite na otoku Mindanao.

Poplave in zemeljski plazovi so v četrtek prizadeli več mest in vasi na otoku Mindanao. Največ ljudi je umrlo v poplavah, saj so narasle vode presenetile prebivalce pred zoro. Nekateri pa so ostali ujeti v hišah, ki so jih pod seboj pokopali zemeljski plazovi.