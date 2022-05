Na Filipinih prepričljiva zmaga Bongbonga Marcosa

Bongbong Marcos je bil star 29 let, ko je skupaj z družino pobegnil s Filipinov na Havaje, po tem, ko je njegov oče v tridnevni revoluciji izgubil oblast. Tedaj je bil sicer guverner province Ilocos Norte. Po smrti njegovega očeta leta 1989 pa so mu filipinske oblasti dovolile vrnitev v državo.

Bongbong Marcos je v preteklosti branil zapuščino svojega očeta, pri čemer se je skliceval na zgodnje obdobje gospodarske rasti in velika državna vlaganja. Obdobje izrednih razmer med letoma 1972 in 1981 pa je bilo zaznamovano z visoko stopnjo korupcije, cenzuro, državnim nasiljem, umori in mučenji.

Odločitev očeta o razglasitvi izrednih razmer je Marcos mlajši upravičeval, češ da je šlo za nujen korak za reševanje države pred islamskimi in komunističnimi uporniki.

"Zgodovina bi se lahko ponovila, če zmagajo. Morda bo prišlo do ponovne uvedbe izrednega stanja in umorov zaradi drog, ki so se dogajali pod njihovimi starši," je za AP zmago Marcosa in Sare Duterte komentiral Myles Sanchez, aktivist za človekove pravice.