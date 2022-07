Na Filipinih rušil in uničeval močan potres, umrle najmanj štiri osebe

"To je močan potres, ki so ga prebivalci čutili z zmerno intenzivnostjo" je v intervjuju za lokalno radijsko postajo dejal Renato U. Solidum , vodja inštituta za vulkanologijo in seizmologijo. V potresu je poleg treh drugih oseb umrl tudi 25-letni gradbeni delavec, na katerega so padle ruševine. Poškodovanih je najmanj 44 oseb.

Potres je zrušil več zgradb, uničil nekaj mostov in cerkva ter povzročil škodo na ostali infrastrukturi. V Manili so zaradi potresa na nekaterih predelih začasno prekinili tudi železniški promet. Pravočasno so evakuirali tudi bolnišnico, kjer so nepoškodovani ostali vsi pacienti in zaposleni.

Turist Edison Adducul je ravno fotografiral znamenito cerkev Bantay v Viganu, ko je potres uničil zvonik na cerkvi. Dejal je, da je sunke sam čutil tri minute. Domačin Singson pa pravi, da se popotresni sunki na območju pojavljajo še zdaj. "Mislil sem, da bo moja hiša padla. Zdaj pa še zmeraj doživljamo popotresne sunke" je dejal.

Na nesrečo se je na družbenem omrežju odzval tudi filipinski predsednik Ferdinand Marcos Jr. "Kljub žalostnim poročilom o škodi, ki jo je povzročil potres, zagotavljamo hiter odziv in pomoč tistim v stiski," je zapisal.

Filipini so tudi sicer nagnjeni k naravnim nesrečam, saj se nahajajo na potresno aktivnem pacifiškem "ognjenem obroču", to je pasu vulkanov in prelomnic, ki se vijejo okoli roba Tihega oceana. Poleg potresov so za območje značilni tudi tajfuni in zemeljski plazovi.