Na Filipinih se zmaga obeta sinu pokojnega diktatorja, 'Bongbongu'

Na Filipinih so potekale tudi volitve podpredsednika, poslancev parlamenta, polovice senatorjev, guvernerjev provinc in več tisoč drugih lokalnih uradnikov. Favoritka za mesto podpredsednice je Dutertejeva hči Sara.

Bongbong Marcos je bil star 29 let, ko je skupaj z družino pobegnil s Filipinov, potem ko je njegov oče v tridnevni revoluciji leta 1986 izgubil oblast. Po smrti njegovega očeta leta 1989 so filipinske oblasti dovolile vrnitev preostalih družinskih članov.

Marcos mlajši je v preteklosti branil očetovo zapuščino, a se pri tem ogradil od obtožb o kraji državnega denarja in nasilju v času izrednih razmer med letoma 1972 in 1981.

Volitve je zasenčilo nasilje, predvsem na jugu te otoške države. Vojska je zabeležila najmanj 15 nasilnih incidentov, so sporočili. Med drugim so bili ubiti trije varnostniki, ko so oborožene skupine začele streljati na volišče na jugu države.

Tudi sicer so poročali o težavah na voliščih, med drugim so imeli težave s pokvarjenimi stroji za štetje glasovnic, ponekod pa so na glasovnicah manjkala imena kandidatov. "Kljub nekaj napakam in nasilju so volitve na splošno potekale v redu," je sicer ocenil predstavnik volilne komisije, George Garcia.