Na Filipinih umrlo najmanj osem ljudi, v Vietnamu množična evakuacija

Čeprav na Filipinih sprva niso poročali o večji škodi zaradi divjanja tajfuna Noru, pa so danes sporočili, da je vremenska ujma tam povzročila za več milijard evrov škode. Prav tako so poročali o še treh smrtnih žrtvah, potem ko je že v nedeljo in ponedeljek umrlo pet pripadnikov reševalnih služb, na katere se je med akcijo zrušil zid. Medtem so na vzhodni obali severnega filipinskega otoka Luzon še vedno pogrešani trije ribiči.

Nevihta, ki jo je filipinska vremenska služba pred prihodom na kopno razglasila za super tajfun in ob tem izdala najvišjo stopnjo opozorila, je v kmetijstvu povzročila za približno 2,4 milijarde evrov, škode, so za medije potrdili predstavniki filipinskega ministrstva za kmetijstvo. Tajfun je prizadel zlasti pridelke riža na Luzonu in to v času, ko se država sooča s pomanjkanjem nekaterih proizvodov, svetovne cene surovin pa naraščajo.

Oblasti so v nedeljo iz ogroženih območij evakuirale približno 75.000 ljudi. Po navedbah predstavnikov filipinske civilne zaščite se številni zdaj vračajo domov. Noru je namreč prešel otoško državo in se trenutno pomika proti vietnamski obali, natančneje proti mestu Da Nang. Na poti čez ocean naj bi se še nekoliko okrepil. Vietnamske oblasti so zato danes odredile evakuacijo več sto tisoč ljudi, prav tako pa so zaprli skoraj polovico letališč, pa tudi več šol in uradov v osrednjih provincah.