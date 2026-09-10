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Zgodba se razvija

Na Filipinih zagorel trajekt: najmanj pet mrtvih, več kot 80 pogrešanih

Manila, 10. 09. 2026 08.23 pred 6 minutami 1 min branja 0

Avtor:
N.V.
Požgan trajekt na Filipinih

Ob zahodni obali filipinskega otoka Palawan je na potniškem trajektu izbruhnil požar, umrlo je pet ljudi, več kot 80 pa jih še iščejo. Poteka obsežna iskalno-reševalna akcija, vključenih je več plovil in reševalnih ekip. Iskanje sicer ovirajo slabe vremenske razmere, na območju pa so visoki valovi. Vzrok požara ni znan.

Okoli 18.45 po lokalnem času je trajekt MV June Aster zajel požar, ko je prevažal 134 potnikov in članov posadke proti priljubljenemu turističnemu kraju Coron, je sporočila filipinska obalna straža. Otok Coron je znan po čudoviti pokrajini z visokimi klifi in kristalno čistim morjem, ki privablja potapljače z vsega sveta. Območje je med potapljači najbolj znano po razbitinah japonskih ladij iz druge svetovne vojne.

Obalna straža je sporočila, da si prizadeva pogasiti požar na trajektu, hkrati pa patruljira v njegovi neposredni okolici, vendar jim iskanje otežujejo vremenske razmere, piše BBC. "Vreme je bilo slabo, valovi na območju pa so bili visoki," je povedal tiskovni predstavnik.

Trajekt je odneslo z začetne lokacije, kjer so sprožili klic v sili, približno štiri navtične milje od Barangaya Turda. "Tok ga je odnesel še dlje od obale. To so izzivi, s katerimi se naše osebje sooča na območju iskanja."

Skupno število preživelih je trenutno 43, pogrešajo jih še 86. V pripravljenosti so tudi letalske enote, ki bodo pomagale, če se bodo vremenske razmere umirile.

Pomorske nesreče so na Filipinih pogoste, vendar se oblasti bojijo, da bi lahko šlo za eno najhujših nesreč v državi, saj pogrešajo še skoraj 90 ljudi.

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