Na Filipinih zagorel trajekt: najmanj pet mrtvih, več kot 80 pogrešanih

Okoli 18.45 po lokalnem času je trajekt MV June Aster zajel požar, ko je prevažal 134 potnikov in članov posadke proti priljubljenemu turističnemu kraju Coron, je sporočila filipinska obalna straža. Otok Coron je znan po čudoviti pokrajini z visokimi klifi in kristalno čistim morjem, ki privablja potapljače z vsega sveta. Območje je med potapljači najbolj znano po razbitinah japonskih ladij iz druge svetovne vojne.

Obalna straža je sporočila, da si prizadeva pogasiti požar na trajektu, hkrati pa patruljira v njegovi neposredni okolici, vendar jim iskanje otežujejo vremenske razmere, piše BBC. "Vreme je bilo slabo, valovi na območju pa so bili visoki," je povedal tiskovni predstavnik.

Trajekt je odneslo z začetne lokacije, kjer so sprožili klic v sili, približno štiri navtične milje od Barangaya Turda. "Tok ga je odnesel še dlje od obale. To so izzivi, s katerimi se naše osebje sooča na območju iskanja."

Skupno število preživelih je trenutno 43, pogrešajo jih še 86. V pripravljenosti so tudi letalske enote, ki bodo pomagale, če se bodo vremenske razmere umirile.