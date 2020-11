Tajfun na Filipinih zahteval najmanj 14 smrtnih žrtev

Tajfun, ki je na obalo prihrumel v noči na četrtek, je Filipine medtem že prešel, med prečkanjem zlasti Luzona, na katerem leži tudi filipinska prestolnica Manila, pa je povzročil opustošenje z močnim vetrom in obsežne poplave z obilnimi padavinami. Filipinska meteorološka služba je sporočila, da veter še vedno piha s hitrostjo 110 kilometrov na uro, sunki pa dosegajo hitrosti tudi do 135 kilometrov na uro, in to kljub temu, da je središče ciklona že prešlo obalo.