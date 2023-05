Na Finskem imajo preveč elektrike: 'Prebivalcem bi lahko plačali za porabo'

Medtem ko se večina Evrope še vedno sooča z visokimi cenami elektrike, so s Finske sporočili, da so njihove cene v sredo padle pod ničlo. Državi, ki se je še to zimo spopadala z mankom energije, je uspel presenetljiv obrat. Kako?

"Sedaj je dovolj elektrike in skoraj vsa je brez emisij." V sredo so se finski ponudniki električne energije srečali z nenavadno, v tem času pa predvsem nepričakovano težavo – cene elektrike na trgu so namreč padle pod ničlo. A kako? Kot je za finsko televizijo pojasnil izvršni direktor omrežja Fingrid Jukka Ruusunen, jim je to uspelo zaradi prevelike količine proizvedene energije. Višek pa je pomenil, da je bila energija praktično zastonj. "Šli smo iz enega ekstrema v drugega, saj smo še lansko zimo opozarjali, naj ljudje pazijo na porabo." Finska se je s pomanjkanjem energije soočila zaradi prekinitev pogodb z Rusijo. Nepričakovana prenasičenost, ki je sledila varčevanju in preklopu na čistejše vire energije, pa seveda ni pomenila, da so bili Finci za porabo plačani, a povsem teoretično gledano bi lahko bili, je izpostavil Ruusunen. "Sedaj je dovolj elektrike in skoraj vsa je brez emisij," je dodal, nato pa še izpostavil, da se Finci lahko ob porabi elektrike dobro počutijo. Kako jim je uspelo proizvesti več kot porabiti? H količini električne energije je pripomogel tudi novi jedrski reaktor Olkiluoto 3. Gre za prvi novi jedrski reaktor v Evropi po 15 letih, ki je 5,5 milijona Fincem znesek na položnicah znižal za približno 75 odstotkov. Aprila se je cena megavatne ure elektrike ustavila na 60 evrih, decembra je bilo treba za enako porabo odšteti 246 evrov. H količini električne energije je pripomogel tudi novi jedrski reaktor Olkiluoto 3. Prav tako spomladi pridno brnijo hidroelektrarne, saj se topita zimski sneg in led. "Produkcije vodnih elektrarn pa seveda ne moremo kar ustaviti, vode je preveč," razlaga direktor. Država bo v naslednjih letih uvedla še nekaj sprememb. Do leta 2035 si namreč želi postati ogljično nevtralna, do leta 2027 pa večino energije ustvariti s pomočjo vetrnih elektrarn. Finska je v primerjavi z drugimi evropskimi državami že sicer nekoliko posebna, saj v državi porabniki elektrike zanjo plačujejo dogovorjene mesečne zneske namesto surove tržne cene, še poroča Euronews. Je pa Ruusunen ob koncu še opozoril, da bi bile tako nizke cene lahko nevarne za prihodnje poslovanje operaterjev. "Če produkcija ni dobičkonosna, se jo po navadi umakne s trga."