Na Finskem se je samodejno zaustavil jedrski reaktor

Sistem je avtomatično zaznal visoke ravni radiacije v primarnem napajalnem vezju reaktorja, vendar vzrok tega povečanja še ni znan in ga še preiskujejo, je pojasnil Tomi Routamo, namestnik direktorja finske Agencije za jedrsko varnost (Stuk). Incident ne predstavlja tveganja za ljudi ali okolje, je še dejal Routamo, ki je incident označil za "resnega".

Incident se je zgodil ob 12.22 po lokalnem času. Stuk je kasneje sporočil, da so razmere stabilne in da je elektrarna varna, stopnja radioaktivnega sevanja pa se je vrnila v običajne vrednosti. Mednarodna agencija za jedrske energijo (IAEA) je sporočila, da je bila o incidentu obveščena in da je v stiku s finskimi oblastmi.

"Visoke ravni sevanja so bile izmerjene na območju, kjer so ravni sevanja visoke tudi v običajnem obratovanju in zato nihče ne dela tam," je sporočil Stuk in zagotovil, da radioaktivnemu sevanju ni bil izpostavljen nihče od zaposlenih.

Na Finskem približno tretjino električne energije proizvedejo jedrske elektrarne. V državi delujejo štirje jedrski reaktorji, dva pa še gradijo.