Na Finsko se vračajo Rusi, a država razmišlja o ukinitvi turističnih vizumov

Finska je sicer trenutno zadnja država EU, ki meji na Rusijo in hkrati tamkajšnjim prebivalcem še vedno izdaja turistične vizume. Poljska in Baltske države tovrstnih vizumov ne izdajajo. Tiskovni predstavnik Kremlja je ob napovedih, da bi lahko podobne ukrepe sprejela tudi Finska dejal, da se bo Moskva ob tem "odzvala zelo negativno".

"Rusi so se začeli vračati," je povedal profesor turističnega poslovanja na Univerzi vzhodne Finske Juho Pesonen . Za Euronews je pojasnil, da je eden glavnih razlogov za potovanje Rusov na Finsko predvsem nakupovalni turizem. A število prehodov meje za zdaj še ni tako veliko. Julija je Finska zabeležila okoli 176.000 prehodov, kar je veliko manj kot v obdobju pred pandemijo. Julija 2019 so namreč zabeležili okoli 950.000 prehodov.

Glavne politične stranke na Finskem imajo sicer široko podporo za ustavitev ruskega turizma. A zdi se, da želi finska vlada počakati na skupno stališče Evropske unije.

Politik opozicijske stranke Kai Mykkänen sicer meni, da bi bilo treba z vizumskimi sankcijami Rusiji vseeno poslati sporočilo. Poudarja sicer, da ne gre za črno-belo vprašanje. Največja skrb pa je, da bi z odvzemom možnosti potovanja na Finsko nase usmerili jezo Rusije. "A vseeno bi bilo prav, da Rusom pokažemo, da so tudi oni kot narod odgovorni za vzdrževanje sedanjega režima in njihove politike," je dejal Mykkänen, ki meni, da vse dokler se v Ukrajini ne zaključi ruska agresija, odnosi med državam ne morejo ostati enaki.

Med Finsko in Rusijo sicer teže okoli 1340 kilometrov večinoma nevarovana meja z le peščico mejnih prehodov med državama. Pred covidom-19 so bili Rusi, ki so živeli v bližini meje, vajeni odhajati na Finsko na vikend oddih ali nakupovalne izlete. A tudi zdaj so se nekatera finska podjetja pripravila na nov prihod sosedov. Na družbenih omrežjih so se namreč pojavile fotografije, ki prikazuje 10-kilogramske vreče sladkorja, zložene na palete, na videz pripravljene za Ruse, ki se doma soočajo s pomanjkanjem zaradi sankcij.