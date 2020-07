Na Floridi kenguru zbežal od doma in pristal v 'policijskem pridržanju'

Na begu je kenguru, so policijo v floridskem letovišču Fort Lauderdale v četrtek okoli 9.30 obvestili domačini. Policisti so se takoj odpravili na teren in kmalu sami srečali poskočnega ubežnika. Nekaj časa so ji sledili, nato pa so žival uspeli ujeti, ji nadeti povodec. Celotno akcijo so posnele kamere, ki jih imajo policisti nameščene na prsih. "Tako sem vesel, da sem to posnel s svojo kamero. Bob, ali si v vseh svojih letih kdaj videl kenguruja," je navdušeno dejal eden od policistov. Na posnetku slišimo tudi policistko, ki reče: "Kaj pa naredimo zdaj?" Žival so nato odnesli v policijski avtomobil.