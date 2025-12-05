'Konflikt med Rusijo in Ukrajino je vir nenehnega razočaranja za Belo hišo'

Pogovori med delegacijama ZDA in Ukrajine na Floridi glede načrta za končanje vojne v Ukrajini so se v četrtek zvečer končali, poroča ukrajinska televizija Suspilne. Predsednik ZDA je ocenil, da bodo na koncu dosegli končanje vojne. Ukrajinski predsednik pa je dejal, da je Kijev za dosego miru pripravljen konstruktivno sodelovati z vsemi partnerji.

Pogajalska delegacija ZDA, ki je bila v torek na pogovorih v Moskvi glede načrta za končanje vojne v Ukrajini, naj bi ukrajinski delegaciji poročala o srečanju z rusko delegacijo na čelu s predsednikom Vladimirjem Putinom. Preboja v torkovih pogovorih sicer ni bilo. Ameriški posebni odposlanec Steve Witkoff in zet predsednika ZDA Jared Kushner sta se na Floridi srečala z ukrajinsko pogajalsko delegacijo pod vodstvom generalnega sekretarja sveta za nacionalno varnost Rustema Umerova. Kot je za ukrajinski medij Suspilne povedala ukrajinska delegacija, so se pogovori končali v četrtek pozno zvečer po krajevnem času, podrobnosti pa niso navedli. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pred tem v večernem video nagovoru ljudstvu dejal, da je cilj srečanja v Miamiju pridobiti popolne informacije o pogovorih v Rusiji in o tem "kakšne druge pretveze je Putin našel, da bi podaljšal vojno in pritiskal na Ukrajino". Ob tem je poudaril, da je Ukrajina pripravljena konstruktivno sodelovati z vsemi svojimi partnerji, da bi dosegli mir, poroča ukrajinski portal v angleščini Kyiv Independent.

Donald Trump FOTO: AP icon-expand

Ameriški predsednik Donald Trump se je na četrtkovi slovesnosti prižiga lučk na božičnem drevesu v Beli hiši pohvalil, da je rešil že osem vojn po svetu. Dodal je, da iščejo rešitev za končanje še enega konflikta, vojne v Ukrajini. "Mislim, da bomo to na koncu dosegli," je še dejal po poročanju ameriške tiskovne agencije AP.

Podpredsednik ZDA JD Vance pa je v pogovoru za NBC News o prvem letu svojega mandata v četrtek dejal, da je konflikt med Rusijo in Ukrajino "vir nenehnega razočaranja za celotno Belo hišo". "Mislim, da smo resnično verjeli - in predsednik je to povedal že milijonkrat -, da bo najlažje rešiti to vojno," je dodal.

Podpredsednik ZDA JD Vance FOTO: AP icon-expand