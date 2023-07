Na Floridi narašča število primerov starodavne bolezni gobavosti

V ZDA je bila gobavost oziroma Hansenova bolezen že skoraj izkoreninjena, vendar pa novo poročilo CDC ugotavlja, da se je število primerov te bolezni na Floridi v zadnjem desetletju podvojilo. Florida je v zadnjih 20 letih prijavila 263 primerov, od katerih je bilo 70 odstotkov endemičnih. To pomeni, da izvirajo iz te ameriške zvezne države in niso prišli od drugod. Samo letos so na Floridi ugotovili 15 primerov gobavosti.

Simptomi gobavosti se lahko pojavijo v enem letu od okužbe, pri nekaterih ljudeh pa lahko od pojava simptomov mine tudi do 20 let. Bolezen je sicer danes ob dovolj zgodnji diagnozi relativno lahko ozdravljiva s kombinacijo antibiotikov, ki se jemljejo v obdobju od enega do dveh let.

Po podatkih Centra za nadzor in preprečevanje bolezni je Hansenova bolezen počasi rastoča bakterija Myobacterium leprae, ki lahko prizadene kožo, oči, živce in nosno sluznico. Če jo zgodaj odkrijemo in zdravimo, jo lahko ozdravimo. Dobra novica je, da lahko ljudje med zdravljenjem in po njem še naprej opravljajo vsakodnevne dejavnosti, na primer hodijo v službo in se družijo. Še boljša novica je, da je Hansenova bolezen redka in da ima večina ljudi naravno odpornost proti njej.