Na Floridi prekinili reševalno akcijo: 'Možnosti, da najdemo preživele, so skoraj nične'

Župan mesta Surfside, Charles Burkett, je po sestanku dejal, da je novica izjemno težka. "Vsi smo dva tedna dan in noč delali, da bi odkrili preživele. Današnja napoved pa je rezultat soglasja najbližjih reševalcev, ki so dejali, da je možnost, da bi v ruševinah našli kakšno preživelo osebo, skoraj nična," je dejal.

"Čeprav se zdi, da ni možnosti, da bi našli preživele, pa je čudež še vedno mogoč," je še dejal župan.

Ekipe so delale v neprekinjenih 12-urnih izmenah, pomagale pa so jim posadke iz Izraela in Mehike. Število smrtnih žrtev se je včeraj povečalo še za deset, potem ko so z ruševin odstranili velik del betona.