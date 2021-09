Na Floridi preprečili strelski pohod na šoli. Aretirali dva najstnika

Osnovnošolca sta strelski pohod načrtovala na šoli Harns Marsh, zgledovala pa sta se po pokolu na srednji šoli Columbine. Najstnika je zaradi domnevnega skrivanja orožja v šolski torbi pristojnim prijavil sošolec. "Bili smo le sekundo stran od scenarija Columbine," je dejal lokalni šerif.

Na Floridi so aretirali 13- in 14-letna učenca, ker naj bi načrtovala strelski pokol po vzoru tistega na srednji šoli Columbine v Koloradu leta 1999, v katerem sta dva najstnika ubila 12 učencev in učitelja. Fanta sta obiskovala osmi razred šole Harns Marsh v okrožju Lee, le dve uri stran od srednje šole Marjory Stoneman Douglas v Parklandu, kjer je leta 2018 učenec ubil 17 oseb. Fanta so aretirali, potem ko je eden od učencev opozoril učitelja, da naj bi imela v nahrbtniku pištolo.

Učitelj je nato obvestil pristojne, ki so izvedli preiskovalno akcijo. Strelnega orožja niso našli, vendar so v akciji odkrili zemljevid šole z oznakami lokacij notranjih kamer, je dejal šerif Carmine Marceno. Kasnejša preiskava pa je pokazala, da sta fanta "skovala zaroto, da bi izvedla streljanje v šoli". Marceno je še dodal, da sta fanta "obsežno preučevala" pokol na šoli Columbine. Preiskovalci so pri fantih doma našli obremenjujoče dokaze, tudi nože in pištolo. Odkrili so tudi sledi, ki so kazale na to, da sta fanta raziskovala, kako na črnem trgu kupiti strelno orožje in kako izdelati bombo.

Marceno je dejal, da je "prepričan, da je moja ekipa preiskovalcev ukrepala takoj, temeljito raziskala in preprečila izvedbo zelo nasilnega in nevarnega dejanja". "To bi lahko bil naslednji Parkland, vendar smo ju ustavili v fazi načrtovanja," je dodal. Po Marcelovih besedah sta fanta stara znanca organov pregona, saj so njuna domova obiskali že skoraj 80-krat. "Pohvalil bi učence, ki so pravočasno poročali o grožnji, in tudi hitro ukrepanje osebja," pa je dejal Alex Dworzanski, ravnatelj srednje šole Harns Marsh.