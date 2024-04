Na Floridi se je v vodi, polni aligatorjev, prevrnil čoln s turisti

Na tako imenovani zračni čoln se je, da bi si ogledali nacionalni park Everglades na Floridi, v petek popoldne vkrcalo devet ljudi, med njimi so bili tudi turisti iz Kanade in Portorika. Gre za odprti čoln, ki se po vodi z visokim rastjem in aligatorji premika s pomočjo velikega ventilatorja.

Ko je voznik v vodi zagledal aligatorja, je želel čoln obrniti, da bi si ga lahko ogledali še turisti. Vendar pa je, kot kaže, prenaglo in preveč ostro zavil, čoln se je prevrnil, turisti pa so, skupaj z voznikom pristali v vodi, poroča Sky News.

Na reševalno službo so čakali približno 10 minut, v tem času pa je aligator počival v bližini. Na srečo se turistom ni približal, prav tako zraven niso prišli drugi aligatorji.

Glede na slike, ki so zakrožile po družbenih omrežjih, so turisti splezali na prevrnjen čoln in tam pričakali pomoč. Ena oseba se je v nesreči poškodovala, oskrbeli pa so jo na kraju dogodka.