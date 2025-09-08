Svetli način
Tujina

Na Floridi se začenja sojenje moškemu, za poskus atentata Trumpa med golfom

Florida, 08. 09. 2025 18.47 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
STA , L.M.
Z izbiro porote se je danes na Floridi začel sodni proces proti 59-letnemu Ryanu Routhu, ki je obtožen, da je skušal lani v West Palm Beachu izvesti atentat na tedanjega predsedniškega kandidata republikancev Donalda Trumpa. Sojenje naj bi trajalo mesec dni.

Sama izbira porotnikov v mestu Fot Pierce na jugu Floride naj bi trajala teden dni, sledili bodo uvodna nagovora tožilstva in obrambe ter predstavitev primera tožilstva, ki Ryanu Routhu očita poskus atentata.

Tožilstvo trdi, da je Routh 15. septembra lani nameraval ustreliti Donalda Trumpa med igranjem golfa v West Palm Beachu. To je bil že drugi poskus atentata nanj, potem ko je dobra dva meseca prej na Trumpa streljal atentator v Pensilvaniji.

Sojenje obtoženemu za poskus atentata na Trumpa
Sojenje obtoženemu za poskus atentata na Trumpa FOTO: AP

Agenti tajne službe so Routha opazili s puško v grmovju in začeli streljati, nakar je pobegnil in za seboj pustil puško. Kmalu so ga aretirali, poleg obtožnice na zveznem sodišču pa ga čaka še obtožnica za poskus umora na državni ravni Floride.

Routh se je izrekel za nedolžnega in se odločil, da se bo branil sam. Zvezna sodnica Aileen Cannon je julija odobrila Routhovo prošnjo, da se zagovarja sam, vendar je dejala, da morajo sodno imenovani odvetniki ostati kot rezervni zagovorniki.

Sodnica Cannon je postala znana z vodenjem primera tožbe zvezne vlade proti Trumpu zaradi nezakonite odtujitve zaupnih dokumentov iz Bele hiše po koncu prvega predsedniškega mandata.

Sojenje obtoženemu za poskus atentata na Trumpa
Sojenje obtoženemu za poskus atentata na Trumpa FOTO: AP

Cannon, ki jo je na položaj imenoval Trump, je med postopkom sprejemala odločitve v korist takratnega obtoženca, pravosodno ministrstvo ZDA pa je po Trumpovi izvolitvi za drugi mandat odstopilo od kazenskega pregona.

Obtoženi za poskus atentata na Trumpa Routh je bil gradbeni delavec iz Severne Karoline, ki se je v zadnjih letih preselil na Havaje. V začetku vojne v Ukrajini je skušal rekrutirati vojake iz Afganistana, Moldavije in Tajvana, da bi se borili proti Rusom, navaja tožilstvo.

Sojenje obtoženemu za poskus atentata na Trumpa
Sojenje obtoženemu za poskus atentata na Trumpa FOTO: AP

Leta 2002 so ga aretirali v Južni Karolini, ker se je izognil prometni kontroli in se pred policisti zabarikadiral oborožen z mitraljezom.

Leta 2010 je policija preiskala skladišče, ki je bilo v njegovi lasti, in našla več kot 100 ukradenih predmetov - od električnega orodja in gradbenega materiala do kajakov in masažnih kadi.

V obeh primerih kaznivih dejanj so sodniki Routhu izrekli pogojno kazen ali kazen z odlogom, poroča ABC.

sodišče ZDA atentat Donald Trump
