Na Floridi strmoglavilo manjše letalo, umrle tri osebe

Pomočnik vodje gasilske službe Boca Raton Michael LaSalle je za AP pojasnil, da so v letalski nesreči umrli vsi trije ljudje na krovu. Ob trku s tlemi je zagorelo, zato je bila poškodovana oseba v bližnjem avtomobilu. Zvezna uprava za letalstvo je pojasnila, da je bilo v nesreči udeleženo letalo Cessna 310 s tremi ljudmi na krovu. Strmoglavilo je okoli 10.20 ure po odhodu z letališča Boca Raton proti Tallahasseeju.

Oblasti so sporočile, da je letalo pri tem potisnilo avtomobil na železniške tire. 31-letni Josh Orsino je opisal, da se je ustavili pri rdeči luči na bližnjem nadvozu, ko je zaslišal močno eksplozijo in zagledal 'ogromno ognjeno kroglo', ki je prihajala proti njemu. Potem so se vnele palme, je še povedal za AP.

Podrobnosti o tem, zakaj je letalo strmoglavilo še niso znane.