Tujina

Na Floridi usmrtili moškega, ki so ga obsodili pred 35 leti

Tallahassee, 22. 04. 2026 07.48 pred 1 uro 1 min branja 32

STA M.V.
STA M.V.
Postelja za usmrtitev

Na Floridi so z injekcijo usmrtili 58-letnika, ki je bil leta 1991 obsojen na smrt zaradi umora 56-letne sosede med vlomom v njeno hišo.

Letos so v ZDA izvedeli osem usmrtitev - pet na Floridi, dve v Teksasu in eno v Oklahomi. Lani je bilo 47 usmrtitev, kar je največ od leta 2009, ko je bilo usmrčenih 52 ljudi.

Največ - 19 - usmrtitev je bilo lani na Floridi, sledijo pa Alabama, Južna Karolina in Teksas, kjer je bilo po pet usmrtitev. 39 lanskih usmrtitev je bilo izvedenih z injekcijo, tri s strelskim vodom, pet pa z dušikom.

Uporabo dušika kot metode smrtne kazni so strokovnjaki ZN obsodili kot kruto in nečloveško.

Smrtno kazen je odpravilo 23 od 50 ameriških zveznih držav, medtem ko so v treh drugih - Kaliforniji, Oregonu in Pensilvaniji - uvedli moratorij.

Predsednik Donald Trump je zagovornik smrtne kazni in je pozval k razširitvi njene uporabe.

Digitalni evro: odgovor na ameriško finančno hegemonijo in sankcije

Rezultati NPZ razkrili zaskrbljujoč trend

Kimberley Echo
22. 04. 2026 09.05
Po 35 letih v ameriškem zaporu pozabiš kdo sploh si in zakaj si tam. 23 let je bil star, ko je šel sedet. Po teh letih je vprašanje, če bi se lahko vključil v družbo. Po mojem ni prav, da se tako dolgo čaka na izvršitev obsodbe, to ni v nobeni drugi državi. Osebno sem pa proti smrtni obsodbi, dosmrtni zapor je dovolj velika kazen. Tako ostane dovolj časa za morebiten nov dokaz, da oseba ni kriva kot se je to že večkrat zgodilo in se še bo.
vrtnar _
22. 04. 2026 09.05
a nebi bilo bolje, ds bi ga že takrat, namesto da so z njim imeli ogromne stroške, seveda, saj vso mrcvarjenje na koncu plačajo davkoplacevalci. podobno kot je pri nas, vse kar ze desetletja uničujejo lažnivi in pokvarjeni, predvsem pa nesposobni lewaki
jablan
22. 04. 2026 09.01
Tudi pri nas bi bilo treba uvest
vrtnar _
22. 04. 2026 09.17
predvsem pa potem čakati na stroških davkoplačevalcev, 35 let
Wolfman
22. 04. 2026 08.56
Vidite kaj že počnejo židje ter ljubitelji židov po svetu! Smrtne kazni že za vse, le za žide ne!
asdfghjklč
22. 04. 2026 09.14
Tvoji židi na kitajskem pospravljajo po hitrem postopku tudi drogeraše, ki niso nikogar ubili. Tam pa vsi rusofili ploskate.
DAN ODPRTIH VRAT
22. 04. 2026 08.51
Škoda...ta bi bil dober za vodjo v našem parlamentu...46 glas
ameba_sapiens
22. 04. 2026 08.47
Jaz bi tem strokovnjakom UN ponudil smrt z injekcijo, strelskim vodom ali električnim stolom... pa sem prepričan, da bi vsi na kolenih prosili za dušik.
sivabrada
22. 04. 2026 08.43
"Strokovnjaki"ZN obsodili uporabo dušika kot kruto in nečloveško. Masakriranje žrtve z nožem ali mačeto pa ni kruto in nečloveško.
DAN ODPRTIH VRAT
22. 04. 2026 08.43
Ta bi pr nas mogoče dočakal odločbo o dolgotrajni oskrbi
jablan
22. 04. 2026 09.02
🤣🤣🤣🤣bravo
brezveze13
22. 04. 2026 08.41
verjetno so ga malo redili da bo primernejši za burgerje mac donalds
brezveze13
22. 04. 2026 08.40
in zakaj so ga sedaj hranili 35let
asdfghjklč
22. 04. 2026 09.15
Saj prav tako. Naj malo trpi, zdaj pa ga je končno pravica dočakala. Vsak naklepni morilec si zasluži smrt.
Observatore kita
22. 04. 2026 08.36
Pravilno
Hrust90
22. 04. 2026 08.31
Zelo pomembna novica.
jablan
22. 04. 2026 09.03
Preskoči
NeXadileC
22. 04. 2026 08.28
On je menda, morda imel eno žrtev. Morilski predsedniki danes jih imajo na desetine in stotine tisoč, in jim se nič ne zgodi, celo spoštovati se jih mora, sicer ti pošljejo uniformirane jatake.
asdfghjklč
22. 04. 2026 09.17
Če ubiješ enega, si morilec, če pa milijon, si pa osvajalec in rešitelj.
Odisej25
22. 04. 2026 08.26
To je zločin, če nekoga po 35 letih usmrtijo. To ni več isti človek. Smrtne kazni ne bi smelo biti. Če pa je že, bi morala biti izvršena v največ 2 letih.
Lepdan123
22. 04. 2026 08.48
Seveda bi morala biti. In to povsod.
Pravica.
22. 04. 2026 08.26
Pri nas pa imajo morilci proste vikend izhode
Prelepa Soča
22. 04. 2026 08.39
Pravica... KJE to "pri vas"?
Lepdan123
22. 04. 2026 08.48
Soča.. a ne veš kje si?
jablan
22. 04. 2026 09.04
V slo
August Landmesser
22. 04. 2026 08.24
in ljubitelji trumpa desnaci in drugi janševiki krulijo ...kako nedemokratični so v muslimanskem svetu...pa da ima usa vrednote zahodne kulture in tradicijo krščanstva...zato usa predsednik tudi prisega na biblijo.
špaget
22. 04. 2026 08.30
A dej no, a če ubiješ vse nevernike, je to demokracija?
kakorkoliže
22. 04. 2026 08.22
Manjka samo še neposreden internetni prenos in smo tam kjer smo bili 500 in več let nazaj. Človek se ni spremenil popolnoma nič, spremenja se samo tehnologija.
konc
22. 04. 2026 08.19
Zakaj rabijo toliko časa? Morilce, posiljevace in pedofile bi bilo potrebno takoj porihtati.
Grande cojones
22. 04. 2026 08.04
Kdaj bo pa Trump dobil injekcijo?
Gram
22. 04. 2026 08.14
Bravo!
Pri 40 letih je prvič postala mama, pri 50 pa igrala Bondovo dekle
6 znakov depresije pri očetih, ki jih skoraj vsi spregledamo
Igor Mikič o mami Mariji: "Edina, ki je vedno verjela vanj"
Razkošna zabava Ronaldove hčerke za 4. rojstni dan
Viralni posnetek ženske, ki se ni zmenila za Harryja in Meghan
Dnevni horoskop: Ribe čaka uspeh, škorpijoni potrebujejo notranjo moč
Varna kozmetika za vsak dan: katere sestavine preveriti pri izbiri?
Je to najbolj znana slovenska podjetnica?
Telo ne laže: kaj nas vrhunska plavalka uči o zdravju
Motnje spanja: kdaj so lahko znak resnih težav z možgani
Začelo se je kot prehlad, končalo z izgubo ravnotežja
Zakaj se napihnjenost in zaprtost pojavita tudi pri zdravem prehranjevanju?
Le ena država se lahko popolnoma prehrani sama
V treh mesecih izginilo več kot 20.000 kripto milijonarjev
Vodnik po individualnem naložbenem računu za dolgoročno rast
Varčevanje je koristno, a ima svoje omejitve
Konec dolgoletne zaroke: Razšla sta se po 12 letih
Kaj pomeni, če sanjaš, da si gol pred drugimi?
Razkrila biseksualnost in novo partnerico
Ali veste, kakšen pomen ima Mercedesova zvezda?
Če imate na vratih pečice krpo, jo takoj odstranite
Pozor, nevaren hrošček lahko povzroči opekline kože
Gradnja hiše: največje napake, ki jih delamo sami
Ne izkopavajte ga! Močvirski tulipan je zaščiten – a obstaja rešitev za vaš vrt
Pozabljena sladica naših babic, ki jo danes spet odkrivamo
Sašo Stare o svojem kuharskem adutu: "Takoj za originalom je moja različica"
Najbolj zdrav obrok na svetu? Sestavljajo ga le 4 sestavine
Ekstra okusna jed, pripravljena v samo 30 minutah
Modri ogljik
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Delovna akcija
