Na Floridi usmrtili moškega, ki so ga obsodili pred 35 leti

Letos so v ZDA izvedeli osem usmrtitev - pet na Floridi, dve v Teksasu in eno v Oklahomi. Lani je bilo 47 usmrtitev, kar je največ od leta 2009, ko je bilo usmrčenih 52 ljudi.

Največ - 19 - usmrtitev je bilo lani na Floridi, sledijo pa Alabama, Južna Karolina in Teksas, kjer je bilo po pet usmrtitev. 39 lanskih usmrtitev je bilo izvedenih z injekcijo, tri s strelskim vodom, pet pa z dušikom.

Uporabo dušika kot metode smrtne kazni so strokovnjaki ZN obsodili kot kruto in nečloveško.

Smrtno kazen je odpravilo 23 od 50 ameriških zveznih držav, medtem ko so v treh drugih - Kaliforniji, Oregonu in Pensilvaniji - uvedli moratorij.

Predsednik Donald Trump je zagovornik smrtne kazni in je pozval k razširitvi njene uporabe.