Na Floridi ustrelili tigra, ki je v roko ugriznil čistilca

Pristojni so pojasnili, da je bil čistilec v času napada na "nedovoljenem območju". Sklepajo, da je skušal žival pobožati ali pa jo nahraniti. Tiger ga je huje poškodoval, zato so ga z letalom odpeljali v bolnišnico.

20-letni čistilec, ki je ga je živalski vrt najel kot zunanjega sodelavca, je v bližino ograde, kjer se je nahajal tiger, vstopil v času, ko je bil živalski vrt zaprt. Kot ugotavljajo pristojni, je roko potisnil skozi ograjo v tigrovo kletko.

Na šerifovem uradu so poudarili, da za hranjenje ali božanje živali ni bil pooblaščen, prav tako pa gre za zelo nevarno početje. Uradniki z živalskega vrta so dodali, da so zunanji sodelavci pooblaščeni za čiščenje stranišč in trgovine s spominki, ne pa tudi za ograde živali.

Tiger se je, potem ko so ga ustrelili, umaknil v zadnji del ograde. Tam so mu dali pomirjevala, kasneje pa je umrl.