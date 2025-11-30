Na Floridi začeli pogovore o 'tlakovanju poti za konec vojne'

Ukrajinska delegacija na čelu z vodjo ukrajinskega sveta za nacionalno varnost Rustemom Umerovom je na Florido pripotovala v okviru prizadevanj za končanje vojne, ki jo je z invazijo na sosednjo državo začela Moskva. Kot je v soboto sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, je njegova naloga doseči oblikovanje konkretnih ukrepov za končanje vojne.

Umerov je na začetku današnjega srečanja v kraju Hallandale Beach napovedal, da bodo govorili o varnostnih vprašanjih ter o povojni obnovi Ukrajine.

"Pogovarjamo se o prihodnosti Ukrajine, o varnosti Ukrajine, o tem, da se agresija na Ukrajino ne ponovi, o blaginji Ukrajine in o tem, kako jo obnoviti", je dejal.