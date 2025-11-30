Na Floridi začeli pogovore o 'tlakovanju poti za konec vojne'

Ukrajinska delegacija na čelu z vodjo ukrajinskega sveta za nacionalno varnost Rustemom Umerovom je na Florido pripotovala v okviru prizadevanj za končanje vojne, ki jo je z invazijo na sosednjo državo začela Moskva. Kot je v soboto sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, je njegova naloga doseči oblikovanje konkretnih ukrepov za končanje vojne.
Umerov je na začetku današnjega srečanja v kraju Hallandale Beach napovedal, da bodo govorili o varnostnih vprašanjih ter o povojni obnovi Ukrajine.
"Pogovarjamo se o prihodnosti Ukrajine, o varnosti Ukrajine, o tem, da se agresija na Ukrajino ne ponovi, o blaginji Ukrajine in o tem, kako jo obnoviti", je dejal.
- FOTO: AP
Delegacijo ZDA medtem prihodnji teden pričakujejo v Moskvi, kar je v četrtek potrdil ruski predsednik Putin. Ameriški načrt za končanje vojne je ob tem označil za dobro podlago za oblikovanje končnega mirovnega dogovora. Med temami, ki naj bi jih med obiskom delegacije naslovili, bo po njegovih besedah tudi vprašanje priznanja polotoka Krim in Donbasa kot ruskega.
V petek je britanski časnik Telegraph poročal, da so ZDA pripravljene priznati ruski nadzor nad ozemlji v Ukrajini, ki jih zasedajo ruske sile, češ da je to del prizadevanj vlade predsednika Donalda Trumpa za končanje vojne. Washington naj bi to storil kljub pomislekom evropskih zaveznic Ukrajine, ki nasprotujejo spreminjanju obstoječih meja. Domnevna ameriška namera je v javnost pricurljala dan po tem, ko je Putin dejal, da se bodo iz Ukrajine umaknili, če bo Kijev svoje vojake umaknil z ozemlja, ki jih zasedajo ruske sile.
Elizejska palača je medtem v soboto sporočila, da bo francoski predsednik Emmanuel Macron v ponedeljek na pogovorih gostil Zelenskega. Po besedah predstavnika francoskega predsedstva bosta voditelja razpravljala o pogojih za pravičen in trajen mir.