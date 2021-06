Na floridski Paradi ponosa smrtna žrtev, ko je tovornjak zapeljal v množico

"Oba moška so odpeljali v zdravstveni center Broward Health Center," je na sobotni novinarski konferenci dejal detektiv policijske uprave Fort Lauderdale Ali Adamson in dodal, da je en žal umrl. Druga žrtev naj bi preživela. Adamson je dejal še, da pri preiskavi pomaga FBI.

"To je teroristični napad na LGBT skupnost," je Trantalis dejal za lokalne medije. "Točno to je. Težko, da je nesreča. Bilo je namerno, načrtno in usmerjeno na določeno osebo. Na srečo so to osebo zgrešili, žal pa sta bili zadeti dve drugi osebi," je še dejal župan.