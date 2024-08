Na francoskem letališču aretirali prvega moža Telegrama

Francoske oblasti so 39-letnega Pavla Durova aretirale na letališču Le Bourget severno od francoske prestolnice, potem ko je s svojim zasebnim letalom prispel iz azerbajdžanskega Bakuja.

BFMTV poroča, da so ga iskali na podlagi francoskega naloga za aretacijo zaradi pomanjkanja moderiranja Telegrama, zaradi česar so platformo uporabljali za pranje denarja, trgovino z drogami in deljenje pedofilskih vsebin.

Že danes naj bi se pojavil na sodišču, na podlagi neimenovanih virov še poroča francoska tiskovna agencija AFP.