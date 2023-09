Na francoskem letališču zasegli 400 lobanj zaščitenih opic

"Trgovina z zaščitenimi vrstami je eden najbolj donosnih poslov, takoj za trgovino z drogami, orožjem in ljudmi," je za Al Jazeero poudaril vodja letališke carine Gilbert Beltran in na novinarski konferenci pokazal na stotine lobanj, čeljusti in rogov zaščitenih vrst živali.

Lobanje pa niso bile vse, kar so zasegli, čeprav je bilo teh v izobilju. Poleg tega so zasegli še druge kosti, noben od zaseženih predmetov pa ni vseboval zakonskih dovoljenj za prodajo zaščitenih vrst.

Ta "umazani posel" letno ustvari tudi od osem do 20 milijard evrov, lobanje pa so bile najverjetneje namenjene zbirateljem in lovskim klubom v ZDA, kjer jih nato podarjajo kot darila ali nagrade. Nekateri paketi so vsebovali cele živali ali njihove roke, navaja Al Jazeera. Carinski uradniki so najprej odkrili sedem lobanj, ki so bile poslane iz Afrike, nato pa iskanje drastično okrepili. Kmalu po tem so našli še deset drugih lobanj, večinoma makakijev, pavijanov in mandrilov ter šimpanzov. Sicer te primate večinoma lovijo za meso, je poudaril Fabrice Gayet, carinski strokovnjak za trgovino z živalmi, vendar v zadnjem času cveti predvsem trgovina z lobanjami in kostmi.

Za lobanje malih primatov je treba odšteti od 30 do 50 evrov, za večje od 400 do 500 evrov, lobanje šimpanzov pa dosegajo najvišjo ceno, to je 1000 evrov. Poleg primatov cveti tudi posel z ostanki drugih vrst, vključno z vidrami, velikimi mačkami, kuščarji in pticami roparicami.

Lobanje, ki so jih zasegli, so predali Prirodoslovnemu muzeju v Aix-en-Provence na jugu Francije. "Osupla sem ob misli, da so naši najbližji sorodniki, opice, zdesetkani, deževni gozdovi pa so oropani biotske raznovrstnosti," je dejala muzejska strokovnjakinja za opice, profesorica Sabrina Krief.