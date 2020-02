Na francosko smučišče 50 ton snega prepeljali s helikopterjem

Francosko smučarsko središče Luchon-Superbagnères, ki se nahaja na jugu Francije, tik ob meji s Španijo, je za rešitev zimske sezone s pomočjo helikopterja z zasneženih gorskih vrhov na svoja smučišča preselilo več kot 50 ton snega. Njihova poteza, ki so jo dovolile lokalne oblasti, je razjezila ekologe, piše Guardian.

Lokalni uradniki so namreč v petek "izjemoma" dovolili izredno operacijo, v kateri je helikopter v dveh urah na smučišča prepeljal 50 ton snega, s katerim so zasnežili nižja pobočja, ki jih uporabljajo začetniki in smučarske šole.

Predstavnik lokalnih oblasti Hervé Pounau je povedal, da bo uspešno obratovanje smučišča vsaj 10-kratno povrnilo stroške operacije, ki je stala od 5000 do 6000 evrov.

Z obratovanjem smučišča naj bi ohranili od 50 do 80 zaposlitev, od upravljavcev žičnic, smučarskih učiteljev, izposojevalcev smučarske opreme in osebja v gostinstvu.