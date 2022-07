Na globokomorskem dnu odkrili 30 novih vrst živali

Med najdenimi živalmi so bili črvi kolobarniki, razni nevretenčarji, strige, živali iz družine meduz in različne vrste koral.

Preden so se znanstveniki z vozilom dokopali do 30 novih vrst živali, so jih lahko opazovali le prek fotografij. S študijo, v okviru katere so morske živali preučevali, so ugotovili, da je morsko življenje na dnu oceana zelo raznoliko. Med 55 najdenimi živalmi so namreč identificirali kar 48 različnih vrst.

Šestinštirideset živali so našli na globini 4800 metrov pod morsko gladino, dve so našli na pobočju podvodne gore na globini 4125 metrov, 17 bitij pa so našli na globini med 3059 in 3562 metrov. Iskalna akcija je potekala na več kot štiri milijone kvadratnih kilometrov velikem površju med Havaji in Mehiko.

Odkritje novih vrst je za globokomorsko raziskovanje zelo pomembno, prav tako pa tudi za globokomorsko rudarjenje, saj se ljudje vse bolj zanimajo za izkoriščanje mineralov z morskega dna. Vedno bolj jasno je, da bi taka dejavnost po novih odkritjih lahko ogrozila in vznemirila veliko različnih vrst živali in bi bila zato še toliko manj dobrodošla.

Študija prekinila rudarjenje?

Vodilna raziskovalka pri projektu dr. Guadalupe Bribiesca-Contreras je potrdila, da ta študija ni pomembna le zaradi števila potencialno novih odkritih vrst, ampak tudi zato, ker so pred njeno izvedbo mnoge od teh vrst lahko preučevali le s pomočjo fotografij morskega dna. "Brez vzorcev in podatkov DNK, ki jih hranijo, ne moremo pravilno identificirati živali in razumeti, koliko različnih vrst obstaja," je dodala.