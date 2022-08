Gorski reševalci na gori Velež našli truplo pogrešane Slovenke

Na gori Velež v Bosni in Hercegovini je gorska reševalna služba iz Mostarja našla truplo 44-letne slovenske državljanke iz Celja, ki je bila pogrešana od srede, so sporočili prek Facebooka. Šlo naj bi za isto osebo, ki so jo na tem območju reševali že februarja.

Po neuradnih podatkih sarajevskega spletnega portala Klix so avto pokojnice na Veležu našli v petek, po tem, ko je njena mati mostarsko policijo obvestila, da sta bili zadnjič v stiku v sredo, ko naj bi ji hči sporočila, da je na tej gori. Gorski reševalci so truplo kmalu po začetku iskalne akcije našli okoli 8.30 v tunelu zapuščenega vojaškega objekta. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Dnevni Avaz ob tem poroča, da gre za isto osebo, ki so jo omenjeni reševalci na tem območju že februarja reševali iz visokega snega.