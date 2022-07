Na italijanski strani gorijo hiše, na goriškem Krasu sirena za splošno nevarnost

Ne samo pri nas, hudo bitko z ognjem bijejo tudi naši zahodni sosedje na goriškem Krasu – pri Medjivasi, Moščenicah in Sabličih. Okoli 13. ure se je oglasila sirena za splošno nevarnost, na italijanski strani, v Jamljah, namreč že gorijo hiše. Na terenu gasilcem pomaga tudi več helikopterjev. Prebivalci Tržiča so prejeli opozorilo, naj ne zapuščajo svojih domov, ponekod je oviran ali onemogočen tudi cestni in železniški promet.

Gasilske enote celotne dežele Furlanije-Julijske krajine so v sodelovanju s slovenskimi kolegi, gozdarji in civilno zaščito ponoči in dopoldne poskušale zajeziti požar na Krasu. Brezvetrje je omogočilo, da so gasilci pred ognjem ubranili hiše v Sabličih, od koder so evakuirali približno 20 prebivalcev, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

A okoli 11.30 je močan veter, ki je spreminjal smer, povzročil, da se je ogenj spet močno okrepil. Zajel je hiše v eni od ulic v vasi Jamlje pri Doberdobu ter prebivalce prisilil k begu. Kmalu zatem so se odločili evakuirati celotno vas z okoli 200 prebivalcev, poroča Il Piccolo. "Vse Jameljce, ki še niso zapustili svojih domov, pozivam, naj takoj zapustijo svoje hiše in naj se zatečejo na Gradino; tukaj je kot v peklu," je po poročanju Primorskega dnevnika pozval župan Fabio Vizintin.

Že v torek zvečer je bila vsa vas v dimu. Domačini so se zaprli v hiše, na oknih so razprostirali mokre rjuhe, da bi preprečili dimu vstop v stanovanja, poroča Primorski dnevnik. Pomagajo tudi Slovenci Domačini so povedali, da pri gašenju sodelujejo tudi gasilci iz Slovenije, ki so bili doslej na delu na odseku med Jamljami in Komarjami, kjer so zjutraj uspešno zaustavili širjenje požara v smeri ceste, ki vodi v Brestovico. V Jamljah so domačini našteli vsaj 20 vozil slovenskih gasilcev. V pomoč gasilcem sta zjutraj prileteli tudi dve letali Canadair. Kot je razvidno iz portala FlightRadar24.com, eno od letal kroži med Jadranskim morjem, kjer zajema vodo, in vasjo Sabliči, kjer vodo odmetava na požarišče. Drugo letalo ni več dejavno.

Prebivalcem Tržiča svetujejo zaščitne maske Najbolj verjetno se zdi, da so ogenj sprožile iskre, ki so nastale zaradi zaviranja vlaka. Močan veter, ki je takrat pihal nad Krasom, in suha vegetacija sta hitro podžgala prve plamene, dodaja Ansa. Lokalne oblasti v Tržiču so prebivalce opozorile, naj se ne gibljejo na prostem, saj je zrak zaradi dima močno onesnažen. "Če lahko, ne zapuščajte hiše. Raje ne hodite ven, ne ukvarjajte se s športnimi dejavnostmi. Okna naj bodo zaprta," je na Facebooku zapisala županja Tržiča Anna Maria Cisint. Tržiška županja je zaradi hude onesnaženosti zraka danes z uredbo odredila tudi obvezno nošenje maske tipa FFP2 na prostem in prepovedala obratovanje tržnic, zaprta je tudi ladjedelnica Fincantieri. Po poročanju Anse je nočno brezvetrje povzročilo izjemno visoke vrednosti delcev PM10 v zraku.

Zaprte avtoceste, regionalne in lokalne ceste V Italiji je zaprta avtocesta Trst - Benetke, med priključkoma Sistiana/Sesljan in Villesse, v obe smeri. Več. Promet je preusmerjen na vzporedne ceste. Proti Benetkam in obratno je zaenkrat možna pot preko mejnega prehoda Vrtojba, po hitri cesti H4. Iz Maribora in Ljubljane pa preko Avstrije in Vidma (Udine). Za tovorna vozila nad 7,5 t in avtobuse sta zaprta prehoda Fernetiči in Škofije proti Italiji. Dovoljen je promet samo za dostavo do Sesljana. Zaprta je cesta Komen - Gorjansko - Klariči, na prehodu z Italijo. Dovoljeno je samo za lokalne prebivalce in intervencijska vozila. Zaprte so tudi nekatere lokalne ceste, med drugim Vojščica - Sela na Krasu - Hudi Log in Opatje selo - Nova vas.