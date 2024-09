Na goro Shavano se jih je povzpelo 15, vrnilo se jih je le 14

"V prvih poskusih sestopa se je znašel na strmem balvanu in meliščih na severovzhodnih pobočjih proti jezeru Shavano," so sporočili iz okrožja Chaffee Search in Rescue South. Po besedah uradnikov je zaskrbljeni pohodnik, ko se je izgubil, svojim kolegom na telefon posredoval svojo lokacijo.

Skupina je začela svojo pustolovščino na poti Blanks Cabin Trailhead na gori Shavano blizu Salide v Koloradu, piše CNN. Začeli so zgodaj zjutraj, nekaj pred 12. uro pa so dosegli vrh gore in se obrnili navzdol. A eden od pohodnikov se je izgubil, so povedali uradniki.

Njegovi kolegi so mu povedali, da je na napačni poti, in mu naročili, naj se povzpne nazaj po pobočju, da ponovno pride na pravo pot. Približno ob 16. uri, ko je pohodnik končno dosegel greben, je svojim kolegom še enkrat poslal svojo lokacijo in jim sporočil, da se bliža pravi poti. In ko je že vse kazalo, da jih bo pohodnik dosegel in se z njimi vrnili v dolino, je območje prešla močna nevihta.

"Začel je padati dež, divjal je močan veter in pohodnik se je zopet izgubil, signala na telefonu pa ni več imel," so dejali v iskalni ekipi. Ko so prejeli sporočilo o izgubljenem pohodniku, so se nemudoma odpravili na goro, vendar sta jih pri tem močno ovirala veter in dež. Ekipi se je pridružilo še več drugih reševalnih organizacij in iskanje se je izkazalo za uspešno. Moškega so našli. A tudi to je posebna zgodba. Moški je kar 20-krat padel po strmih pobočjih, po zadnjem padcu pa se je poškodoval in ni mogel več vstati. "A vendar je ravno takrat padel na določeno območje, kjer je pridobil signal na telefonu in poklical reševalno skupino," so sporočili. Ta klic se je izkazal za življenjsko pomembnega, saj je reševalnim ekipam pomagal določiti lokacijo.

"Pohodnik je imel neverjetno srečo, da je spet dobil signal, in da je bil dovolj pri zavesti, da je poklical na pomoč," so sporočili iz organizacije. Ko so ga našli, so ga nemudoma odpeljali na nadaljnje zdravljenje v bolnišnico.