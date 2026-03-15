Na govorice, da je mrtev in ima šest prstov, Netanjahu odgovoril iz kavarne

Netanjahu je na omrežju X objavil videoposnetek iz kavarne, v njem pa se s skodelico kave šali na račun govoric, da so ga ubili.

Pred seboj je nato dvignil obe dlani in pokazal prste na rokah. "Bi mi prešteli prste? Vidite jih lahko tukaj ... in tukaj. Vidite? Zelo lepo," je dejal in se s tem odzval na namigovanja, ki so vzplamtela po četrtkovi tiskovni konferenci. Takrat je stal za govorniškim pultom, na eni od rok pa naj bi imel kar šest prstov. Številni so podvomili v avtentičnost in trdili, da je bila izjava ustvarjena s pomočjo umetne inteligence, saj da je Netanjahu že mrtev.

Izsek iz govora Netanjahuja, kjer naj bi imel šest prstov

V posnetku iz kavarne je nato Izraelce pozval, naj upoštevajo navodila njihove vojske, ki sicer še naprej napada Iran.

Iranska revolucionarna garda je danes sicer ponovno zagrozila izraelskemu premierju Netanjahuju s smrtjo. "Če je ta kriminalec, ki ubija otroke, živ, ga bomo še naprej z vso silo zasledovali in ubili," je zapisala v izjavi.