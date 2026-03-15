Na govorice, da je mrtev in ima šest prstov, Netanjahu odgovoril iz kavarne

Jeruzalem, 15. 03. 2026 19.08

N.L.
Netanjahu

Potem ko so se na družbenih omrežjih razširile teorije, da je izraelski premier Benjamin Netanjahu mrtev, je 76-letni voditelj kot odgovor na govorice objavil videoposnetek iz kavarne. Ob pitju kave je nazorno pokazal še dvoje dlani, saj so pozorni opazovalci v enem od prejšnjih posnetkov opazili, da ima na eni roki šest prstov.

Netanjahu je na omrežju X objavil videoposnetek iz kavarne, v njem pa se s skodelico kave šali na račun govoric, da so ga ubili.

Pred seboj je nato dvignil obe dlani in pokazal prste na rokah. "Bi mi prešteli prste? Vidite jih lahko tukaj ... in tukaj. Vidite? Zelo lepo," je dejal in se s tem odzval na namigovanja, ki so vzplamtela po četrtkovi tiskovni konferenci. Takrat je stal za govorniškim pultom, na eni od rok pa naj bi imel kar šest prstov. Številni so podvomili v avtentičnost in trdili, da je bila izjava ustvarjena s pomočjo umetne inteligence, saj da je Netanjahu že mrtev.

Izsek iz govora Netanjahuja, kjer naj bi imel šest prstov
V posnetku iz kavarne je nato Izraelce pozval, naj upoštevajo navodila njihove vojske, ki sicer še naprej napada Iran.

Iranska revolucionarna garda je danes sicer ponovno zagrozila izraelskemu premierju Netanjahuju s smrtjo. "Če je ta kriminalec, ki ubija otroke, živ, ga bomo še naprej z vso silo zasledovali in ubili," je zapisala v izjavi.

Prvi ultrazvok – kaj pričakovati?
Kako pripraviti tanghulu – sadno sladico, ki jo obožujejo otroci
Ste vedeli? Pevka uspešnice Nobody's Wife ima šest otrok
Dnevni horoskop: Ovni bodo polni energije, ribe čaka prijeten dan
Čevlji, ki so pravi hit med modnimi navdušenkami
Najpogostejše napake pri hoji, ki povečajo tveganje za poškodbe
Perimenopavza: zgodnji znaki, ki se pojavijo leta pred menopavzo
Slovenci spreminjajo počitniške načrte: zaradi varnosti in letalskih sprememb iščejo nove destinacije
Stari predmeti, s katerimi lahko zaslužite: te dragocenosti ima doma skoraj vsak
Kako ustaviti avto, če odpovedo zavore?
Mislite, da znate skuhati jajca? Živite v zmoti
Prvi pomladni vrt: kaj posaditi marca in aprila
Velika noč 2026: preizkušen trik z eno sestavino za najlepše pirhe
5 jedi iz ene posode, ki rešijo domače kosilo
'Lažni' cheesecake, za katerega potrebujete samo štiri sestavine
Kmetija
Interesno območje
