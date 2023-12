Na gradbišču padlo dvigalo, vseh pet ljudi v njem umrlo

Več kot 20 metrov v globino je padlo delovno dvigalo na gradbišču v švedski prestolnici. Vseh pet ljudi je bilo huje poškodovanih, kasneje so vsi zaradi težkih posledic preminili, poroča The Independent.

Policija je pojasnila, da ni suma kaznivega dejanja in da je bila uvedena predhodna preiskava o kršitvah na delovnem mestu.

"To je resen incident, ki ga zdaj preiskujemo," je dejal Gunnar Jonasson, višji pristojni tožilec. Kot je poudaril, si oblasti prizadevajo ugotoviti identiteto žrtev in vzpostaviti stik s svojci. Tiskovni predstavnik podjetja, ki je dvigalo proizvedlo, pa je za švedski tabloid Aftonbladet pojasnil, da je tovrstno dvigalo v uporabi po celem svetu že več kot 20 let in da še nikoli ni bilo podobnega incidenta.