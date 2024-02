Na gradbišču v Firencah, kjer je umrlo pet delavcev, odkrili več kritičnih težav

Po prvih ugotovitvah preiskave petkove nesreče, v kateri se je zrušil del stavbe na gradbišču v Firencah, so inšpektorji odkrili več kritičnih težav, ki bi lahko privedle do nesreče, je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa dejal tožilec Filippo Spiezia. Kot je poudaril, je sicer še prezgodaj govoriti o okoliščinah zrušenja na gradbišču nakupovalnega centra Esselunga. Več kritičnih težav so po njegovih besedah odkrili že kmalu po prihodu na gradbišče, a podrobnosti ni razkril.

V nesreči je po zadnjih podatkih umrlo pet delavcev, med njimi dva Maročana, en Tunizijec in en Italijan. Le italijansko žrtev so prepoznali brez posebnih težav, pri identifikaciji preostalih pa so sodelovali forenziki, saj so bila trupla močno poškodovana. Še vedno pa iščejo truplo petega delavca, prav tako Maročana, za katerega po poročanju časnika La Repubblica domnevajo, da je padel v moker beton, ki se je že strdil. Policijski psi so lokalizirali mesto, kjer bi se lahko nahajalo truplo.

Med poškodovanimi so še trije romunski delavci, a je njihovo zdravstveno stanje stabilno.