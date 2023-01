Na Grenlandiji rekordno visoke temperature, v Sibiriji rekordno nizke

Nenavadno topla zima ni samo pri nas, znanstveniki poročajo, da temperature na Grenlandiji niso bile tako visoke že vsaj 1000 let. Nasprotno pa je v Sibiriji, kjer se je temperatura zraka v mestu Tongulah spustila pod -62,7 stopinj Celzija.

Znanstveniki so poročali, da so temperature na Grenlandiji najtoplejše v vsaj zadnjih 1000 letih. Podnebne spremembe, ki jih je povzročil človek, so igrale pomembno vlogo pri dramatičnem dvigu temperatur v kritični arktični regiji, kjer se že čuti ogromen globalni vpliv. "Grenlandija trenutno največ prispeva k dvigu morske gladine," je za CNN povedala Maria Hörhold, glaciologinja z Inštituta Alfreda Wegenerja. "Če bomo še naprej izpuščali toliko ogljika kot zdaj, bo Grenlandija do leta 2100 prispevala do 50 centimetrov k dvigu morske gladine, kar bo vplivalo na milijone ljudi, ki živijo na obalnih območjih."

icon-expand Nuuk, Grenlandija FOTO: Thinkstock

Znanstveniki so v študiji navedli, da je za prihodnje posledice, ki se bodo zgodile na Grenlandiji potrebno razumeti tudi preteklost. "Če želite trditi, da gre za globalno segrevanje, morate vedeti, kakšna je bila naravna variacija, preden je človek dejansko vplival na ozračje," je dejala Hörholdova. "Za to moramo iti v preteklost, ko ljudje niso spuščali ogljikovega dioksidav ozračje." V predindustrijski dobi na Grenlandiji ni bilo vremenskih postaj, ki bi zbirale podatke o temperaturi kot danes. Zato so se znanstveniki pri preučevanju vzorcev segrevanja regije oprli na paleoklimatske podatke, kot so ledena jedra. Zadnja temeljita analiza ledenih jeder na Grenlandiji se je končala leta 1995 in ti podatki niso zaznali segrevanja, čeprav so bile podnebne spremembe drugje že očitne, je dejal Hörhold. Preden je človek začel v ozračje spuščati emisije fosilnih goriv, so bile temperature na Grenlandiji blizu 32 stopinj Celzija nemogoče. Toda nedavne raziskave kažejo, da se arktična regija segreva štirikrat hitreje kot preostali del planeta.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Znanstveniki pravijo, da se znatno segrevanje grenlandskega ledenega pokrova približuje kritični točki, ki bi lahko sprožila katastrofalno taljenje. Na Grenlandiji je dovolj ledu, da bi se lahko gladina svetovnega morja dvignila za približno 24 metrov, če bi se ves stopil, navaja NASA. Hörholdova je pojasnila, da bo ekipa še naprej spremljala spremembe, saj se ti ekstremni dogodki na Grenlandiji dogajajo vse pogosteje. "Vsaka stopinja je pomembna," je zaključila. Temperature v Sibiriji so se spustile na -72 stopinj Celzija Sibirija je ena najhladnejših regij v Rusiji s povprečno dnevno temperaturo le 5 stopinj, tam pa trenutno vlada še bolj hladno vreme. V Tongulahhu, podeželskem delu republike Sahe v Rusiji, so izmerili temperaturo -62,7 stopinj Celzija.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Vremenska postaja se nahaja na oddaljenem in težko dostopnem območju Sibirije, kjer živi le malo ljudi. Podatki za to območje segajo v leto 1948. Izmerjena temperatura -62,7 stopinj je najnižja temperatura v vsej Rusiji od februarja 2002 in najnižja temperatura v Rusiji v januarju od leta 1982. To je tudi najhladnejša temperatura na Zemlji v letošnjem letu. Ni pa bilo hladno le v Tongulahhu, na številnih območjih v Sibiriji so beležili temperature, ki so padle močno pod -50 stopinj Celzija.

icon-expand Yakutsk, Sibirija, FOTO: Shutterstock