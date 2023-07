Na grškem otoku Evia med gašenjem požara strmoglavilo letalo

"Grški Canadair z dvema osebama na krovu je strmoglavil blizu vasi Platanistos," je za AFP dejal predstavnik gasilcev Yannis Artopios . Po poročanju portala Greek reporter območje nesreče trenutno preletava helikopter, ekipe na terenu pa se skušajo prebiti do razbitin. Letalo so sicer ob trku s tlemi zajeli plameni.

Gasilci se sicer že več dni borijo s požarom, ki divja v bližini vasi Platanistos in Potami. Tamkajšnje prebivalce so pristojni obvestili, naj zapustijo svoje domove.

Več gozdnih požarov je izbruhnilo tudi drugod po Grčiji, med drugim na otokih Rodos in Krf. Vročina v državi sicer še ne pojenja, danes in jutri naj bi se temperature v večjem delu Grčije povzpele vse do 44 stopinj Celzija. Meteorologi so za grški otok Kreta izdali najvišje možno opozorilo zaradi velike verjetnosti požarov.