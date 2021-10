Na grškem otoku Evia po obilnem deževju poplavljalo domove

Nevihta, ki so jo grški vremenoslovci poimenovali Atena, je povzročila "veliko škode" na cestnem omrežju v bližini obalnih krajev Agia Ana in Psaropuli, je za državno televizijo ERT danes dejal guverner George Kelaiditis , ki je pristojen za Evio.

"To se v naši skupnosti še ni zgodilo, kamen na kamnu ni ostal," pa je za grško televizijo Open povedal župan kraja Mantudi, Giorgos Capurniotis. Povezave med vasmi so prekinjene, reke so vse odplavile, je še dejal župan, ki je situacijo opisal kot dramatično. Dopoldne so uspeli rešiti vse, katerih hiše so bile poplavljene, je dodal.

Otok so to poletje prizadeli obsežni požari, ki so uničili več kot 50.000 hektarjev gozda. Sedaj se uresničujejo bojazni, da bi zaradi požganih tal lahko pri nevihtah nastopile poplave, saj ni več dreves in grmovja, ki bi ustavili vodo.