Hios v plamenih: istočasno izbruhnili trije požari

Na grškem Hiosu blizu obale Turčije so v nedeljo skorajda istočasno izbruhnili trije veliki gozdni požari, zaradi katerih so na otoku doslej evakuirali 17 vasi in sprejemni center za migrante. S plameni, katerih gašenje otežuje močan veter, se bojuje nekaj manj kot 200 gasilcev, vlada je na območje napotila tudi dodatne sile.