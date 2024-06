Na grškem otoku izginil televizijski voditelj, v teku je iskalna akcija

Michael Mosley, voditelj, znan tudi po podkastu Just One Thing, ki ga vodi na BBC-jevem radiu, je z ženo preživljal dopust na majhnem grškem otoku Symi, ki je del regionalne enote otoka Rodosa. Kot je za BBC povedala grška policija, naj bi žena opazila, da je mož izginil v sredo, ko je sama ostala na plaži, on pa se je peš odpravil do centra otoka. Njegov telefon so našli v nastanitvi, kjer sta bivala. Ker 67-letnega voditelja prvi dan niso našli, so policisti prosili za pomoč tudi gasilske enote iz Aten.