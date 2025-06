Na grškem otoku izredne razmere: več sto gasilcev v boju z ognjenim infernom

V nedeljo so v bližini glavnega mesta na grškem otoku Hios izbruhnili obsežni požari, ki so hitro ušli izpod nadzora. Reševalne službe so na območju divjanja požarov, ki pustošijo že tretji dan, izdale ukaz za evakuacijo vasi in naselij, poroča Euronews.

Medtem ko se s požarom bori več sto gasilcev, do torka naj bi jih bilo na požarni fronti 444, pomoč pa jim je nudilo tudi 11 helikopterjev in dve letali za gašenje požarov, so razglasile izredne razmere. Grčija je na otok napotila tudi okrepitve iz Aten, Soluna in bližnjega otoka Lezbos.