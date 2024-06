Na grškem otoku našli truplo Američana, trije turisti še vedno pogrešani

Truplo zadnjega turista so na oddaljeni kamniti plaži odkrili v nedeljo. Nazadnje so ameriškega državljana opazili v torek, ko se je v kavarni družil z dvema ženskama. Obe sta od takrat že zapustili otok. Izginotje Američana je kasneje prijavil prijatelj, pri katerem je Američan bival.

Američan, ki so ga na majhnem grškem otoku Mathraki pogrešali od preteklega tedna, je zadnja smrtna žrtev med turisti v vročinskem valu, ki je v preteklih dneh zajel Grčijo. Kljub visokim temperaturam so se številni popotniki pred izginotjem odpravili na pohod v naravo, poroča Sky News.

Iz Grčije sicer nedavno poročajo o več primerih pogrešanih turistov. Grški uradniki nadaljujejo z iskanjem tudi treh pogrešanih turistov v skupini otokov Kikladi. Dve Francozinji (stari 64 in 73 let) sta v petek, ko sta zapustili svoja hotela z namenom, da bi se srečali, izginili na otoku Sikinos. Nadaljuje pa se tudi iskanje 59-letnega ameriškega turista, ki se je v torek odpravil na samostojen pohod na otoku Amorgos. Tudi on je izginil v vročinskem valu.

V soboto so na otoku Samos z dronom odkrili truplo 74-letnega nizozemskega turista. Pokojnika so našli okoli 300 metrov od kraja, kjer so ga nazadnje videli šest dni pred tem.