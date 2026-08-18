Na Sifnosu strmoglavil helikopter: umrla naj bi mladoporočenca in pilot

V ponedeljek je na grškem otoku Sifnos strmoglavil zasebni helikopter, pri čemer so umrle tri osebe, so sporočile tamkajšnje oblasti. Posnetki, ki krožijo po družbenih omrežjih, prikazujejo kraj nesreče, kjer so na pobočju vidni plameni in temen dim, poroča Euronews.
Letalo je strmoglavilo v bližini hiš na območju Tholos na priljubljenem turističnem otoku, ki je del otoške skupine Kikladi, nato pa je zagorelo. Gasilce, ki so takoj odhiteli na kraj, so o nesreči obvestili kmalu po 18.15.
Po prvih informacijah naj bi bili med žrtvami grški pilot in britanski mladoporočeni par. Vzrok nesreče za zdaj še ni znan.
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