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Na Sifnosu strmoglavil helikopter: umrla naj bi mladoporočenca in pilot

Atene, 18. 08. 2026 07.52 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
A.K.
Nesreča na Sifnosu

Na grškem otoku Sifnos je strmoglavil zasebni helikopter. Oblasti poročajo o treh smrtnih žrtvah, šlo naj bi za britanska mladoporočenca in pilota.

V ponedeljek je na grškem otoku Sifnos strmoglavil zasebni helikopter, pri čemer so umrle tri osebe, so sporočile tamkajšnje oblasti. Posnetki, ki krožijo po družbenih omrežjih, prikazujejo kraj nesreče, kjer so na pobočju vidni plameni in temen dim, poroča Euronews.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Letalo je strmoglavilo v bližini hiš na območju Tholos na priljubljenem turističnem otoku, ki je del otoške skupine Kikladi, nato pa je zagorelo. Gasilce, ki so takoj odhiteli na kraj, so o nesreči obvestili kmalu po 18.15.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po prvih informacijah naj bi bili med žrtvami grški pilot in britanski mladoporočeni par. Vzrok nesreče za zdaj še ni znan.

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KOMENTARJI4

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devlon
18. 08. 2026 09.11
Sta bila celo življenje poročena
Odgovori
0 0
Emil Gyöfi
18. 08. 2026 08.19
Zadnji rotor za stabilizacijo je odpovedal. 😔😔😔
Odgovori
0 0
Letnik 1964
18. 08. 2026 08.31
jp se večkrat zgodi, nekaj časa je letel skoraj vzratno..rio
Odgovori
0 0
Letnik 1964
18. 08. 2026 08.31
rip
Odgovori
0 0
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